Polémica nos 4x400 mistos: norte-americanos ganham recurso e vão discutir final

Ainda da jornada de ontem do atletismo, nota para a enorme polémica que foi criada por conta da prova dos 4x400 mistos, que está em estreia nestes Jogos Olímpicos. Inicialmente os grandes favoritos Estados Unidos foram desqualificados, acabando posteriormente por serem reintegrados na prova após recurso. Com essa decisão, a Irlanda ficou de fora, depois de inicialmente ter sido colocada na zona de qualificação por ter sido terceira nessa segunda série devido à tal desqualificação.





Em causa esteve a primeira passagem de testemunho dos norte-americanos, de Elija Godwin para Lynna Irby, na qual esta última estava claramente fora da sua posição (na imagem acima é possível ver-se o espaço vazio, com a atleta a estar uns 5 metros mais à frente). Ora, os norte-americanos protestaram a decisão, alegaram que a culpa teria sido do juiz, que não orientou as atletas para o local certo e, após análise, o protesto foi mesmo aceite.Com isto, os norte-americanos mantêm a esperança de chegar ao ouro nesta estafeta, na qual detêm o recorde mundial, fixado nos 3:09.34, em Doha (2019). A final corre-se no domingo.