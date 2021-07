Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Portugal com 30 vagas asseguradas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio Dez vagas no boccia, 10 no atletismo, cinco na natação, duas na canoagem, duas no ciclismo e uma na equitação





• Foto: Reuters