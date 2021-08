Presidente da FPA "extremamente contente e orgulhoso" pelo ouro de Pichardo

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) mostrou-se "extremamente contente e extremamente orgulhoso" pelo ouro de Pedro Pichardo no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, pedindo mais investimento no desporto nacional.

"Quando se chega ao primeiro lugar do pódio, que é o título eterno de campeão olímpico, naturalmente que estou como a maioria do povo português, extremamente contente e orgulhoso deste resultado", destacou Jorge Vieira.

Mais do que um resultado do atletismo, "é um resultado do desporto português", afiançou, e considerou que o ouro, como outros resultados já alcançados na capital nipónica, são importantes para o país "valorizar um setor que tantas vezes é desvalorizado" em Portugal.

"São estes resultados, cremos, que vão despertar a atenção, em geral, das famílias, mas das entidades que nos têm de apoiar. Se conseguimos estes resultados com apoios que são muitas vezes insuficientes, o que poderíamos conquistar com apoios mais significativos", questionou.

Para Jorge Vieira, com outro "apoio e trabalho" Portugal poderia "recuperar dos atrasos acumulados ao longo de muitas décadas, de muitos Jogos Olímpicos" para outras nações da mesma dimensão, até porque há "um potencial grande que precisa de ser alimentado com muito mais recursos".

"Neste momento, destaco o enorme prazer e felicidade com estes resultados. Chegarmos ao topo, com o quinto título olímpico, para mim pessoalmente, ao longo da minha vida a representar a modalidade, é um prazer e uma felicidade ímpar", declarou.