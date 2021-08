39.º no conjunto das eliminatórias dos 400 metros, Ricardo dos Santos assumiu que esperava mais na sua participação em Tóquio'2020. À RTP, o velocista português abordou ainda as condições extremas de calor, com quase 40 graus... às 11 da manhã.





"Antes de correr sentia que estava debaixo do sol, a pista estava muito quente... Tentei beber muita água. O objetivo era apurar para as meias-finais e tentar alguma coisa. Não foi o meu dia, mas ainda sou novinho e ainda vou continuar a lutar por uma boa marca", frisou o velocista luso, que já está de olho em Paris'2024: "Vamos começar tudo de novo, ver quais foram os meus erros e mudar tudo para que tenha mais do que uma ronda".