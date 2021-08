Salomé Afonso fica pelas eliminatórias nos 1.500 metros

A portuguesa Salomé Afonso concluiu esta segunda-feira a primeira série das eliminatórias dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 em 04.10,80 minutos e ficou de fora das semifinais da distância.

Salomé Afonso, estreante em Jogos Olímpicos, terminou no 13.º lugar, quando necessitava de ficar entre as seis primeiras classificadas -- que se apuram diretamente - ou ser uma das seis mais rápidas entre as restantes atletas de todas as séries.

A atleta do Sporting, de 23 anos, que chegou aos Jogos Olímpicos com o 44.º lugar do ranking de qualificação, tem como recorde pessoal nos 1.500 metros o tempo de 04.07,98 minutos, alcançado em 3 de junho.

Marta Pen, a outra atleta portuguesa em ação nos 1.500 metros, que tem 4.03,99 minutos como recorde pessoal, vai disputar a terceira série de apuramento, a partir das 09:59 locais (01:59 em Lisboa).

As semifinais estão marcadas para quarta-feira, a partir das 19:00 (11:00), e a final para sexta-feira, às 21:50 (13:50).