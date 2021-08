Sara Catarina Ribeiro: «Acabei mesmo exausta, completamente esgotada, dei tudo»

A portuguesa Sara Catarina Ribeiro admitiu ter concluído "exausta e completamente esgotada" a maratona dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, na qual foi 70.ª classificada, a 27.41 minutos da vencedora, a queniana Peres Jepchirchir.

"Acabei mesmo exausta, completamente esgotada, dei tudo. Tive inclusivamente de ser assistida pelo departamento médico da prova", disse a atleta à agência Lusa, referindo que chegou a ser ponderado o adiamento da sua viagem de regresso a Tóquio.

Sara Catarina Ribeiro, de 31 anos, garantiu ter partido confiante, mas cautelosa, para a prova, disputada em Sapporo, e que fica para a história como a mais lenta das 10 maratonas femininas disputadas em Jogos Olímpicos (02:27.20 horas).

"Parti confiante e cautelosa pois sabia que as condições iriam agravar-se com o decorrer da competição. Mantive o ritmo constante até perto do quilómetro 30. Depois foi sempre a sofrer, o cansaço era muito, o calor e humidade insuportáveis", explicou.

A atleta de Lousada, que se estreou em competições olímpicas, foi uma das três representantes portuguesas na maratona, juntamente com Carla Salomé Rocha, que foi 30.ª classificada, e Sara Moreira, que desistiu.