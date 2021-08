Sifan Hassan campeã olímpica dos 5000 metros: já 'só' faltam dois ouros

Uma já está. Já só faltam duas. É isto que estará a pensar neste momento a holandesa Sifan Hassan, que esta segunda-feira, no fecho da jornada do atletismo em Tóquio'2020, conseguiu a primeira de três medalhas de ouro que propôs conseguir no Japão, ao vencer de forma claríssima a final dos 5000 metros. Já 'só' falta juntar os 1500 e os 10000...





Esta segunda-feira o dia até começou mal para a holandesa, já que nas eliminatórias dos 1500 metros foi obrigada a trabalho redobrado para conseguir o apuramento para as 'meias'. Caiu a meio da prova, teve de dar um 'pique' para ir buscar a passagem e até venceu a sua série. Pensou-se que ali poderia ter deitado logo tudo a perder, mas não.Horas depois, já recuperada daquilo que para ela terá sido, afinal, um treino, Hassan colocou a prova ao seu gosto. Lenta, para deixar tudo para o final. E no final, com aquele 'kick' que a caracteriza, a atleta de 28 anos de origem etíope deixou a concorrência para trás com uma autoridade impressionante, relegando Hellen Obiri para a prata (14:38.36) e Gudaf Tsegay (14:38.87) para o bronze.Cumprida a primeira final, o regresso à pista está marcado para quarta-feira, para as 'meias' dos 1500m - onde estará Marta Pen Freitas -, que têm depois a final marcada para sexta-feira. Quanto aos 10000m, correm-se no sábado.