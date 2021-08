Triplo salto pode dar mais alegrias em Tóquio'2020

O triplo salto é uma das atuais melhores provas portuguesas a nível internacional, não se esgotando no setor feminino. Ora, a prova dos homens arranca na próxima madrugada (1h00), com a participação de três atletas que prometem manter o nível elevado deixado por Patrícia Mamona.

Logo a começar, Pedro Pichardo é um dos grandes favoritos à conquista de uma medalha, o que seria a terceira para as cores nacionais em Tóquio, posição ainda mais reforçada este ano, já que tem demonstrado que atravessa uma grande forma, como comprova o estatuto de líder do ranking mundial.

Mas há ainda Tiago Pereira (18º do ranking) e ainda Nelson Évora, campeão olímpico em Pequim’2018 que veio ontem revelar que foi operado a uma pequena lesão no menisco em março. "Quando tudo estava a correr bem, lá vem mais um obstáculo. Nada de novo numa vida recheada de tantas pedras no caminho. Mas mais uma vez chorei, arregacei as mangas e fui à luta", escreveu o atleta, de 37 anos, nas redes sociais.

E pode ser um bom presságio o facto de hoje assinalar-se os 25 anos da medalha de ouro de Fernanda Ribeiro em Atlanta’1996 nos 10 000 metros. "Ainda hoje sinto muito o agradecimento das pessoas por aquilo que eu fiz", recordou a ex-atleta, à Lusa, que conquistou a terceira de quatro medalhas de ouro de Portugal em Jogos Olímpicos.