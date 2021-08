Wojciech Nowicki é o campeão olímpico do lançamento do martelo

O polaco Wojciech Nowicki, medalhado de bronze no lançamento do martelo no Rio'2016, foi esta quarta-feira o mais forte na prova realizada em Tóquio e vai subir dois lugares no pódio, para o ouro.

Na melhor forma da sua carreira, Nowicki conseguiu superar finalmente a barreira do bronze - vinha de quatro terceiros lugares consecutivos, em grandes competições - e ganha, com um consistente concurso para lá dos 81 metros, com um lançamento ganhador de 82,52 metros.

A melhor oposição veio de um adversário menos esperado, o norueguês Eivind Henriksen, que por três vezes melhorou o recorde nacional, agora fixado em 81,58 metros.

O tetracampeão mundial, o polaco Pawel Fajdek, disputou a sua primeira final olímpica de sempre e chegou a estar na segunda posição, com 81,53 metros, mas teve de ceder o lugar na última ronda ao norueguês, por escassos cinco centímetros.