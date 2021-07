Eslovénia 'despacha' Argentina com show de Luka Doncic

Luka Doncic deu esta segunda-feira espetáculo na estreia da Eslovénia em torneios de basquetebol masculinos nos Jogos Olímpicos, ao marcar 48 pontos e conduzir os campeões europeus em título à vitória sobre a Argentina por 118-100, na primeira jornada do Grupo C.

O base dos Dallas Mavericks, que esteve em campo apenas 31.07 minutos, acertou 18 de 29 tiros de campo - 12 em 15 nos lançamentos de dois e seis em 14 nos triplos - e seis de sete lances livres, acrescentando ainda 11 ressaltos, cinco assistências e três desarmes de lançamento.

Doncic começou logo a mostrar ao que vinha no primeiro período, que fechou com 16 pontos e três triplos marcados, em cinco tentados, contribuindo decisivamente para os eslovenos conquistaram desde logo oito pontos à maior (32-24).

No segundo período, prosseguiu o 'show' do 77, que atingiu o intervalo já com 31 pontos, oito ressaltos e duas assistências, com 11 em 17 nos tiros de campo, para uma vantagem dos europeus que subiu para 20 pontos (62-42).

Doncic acalmou no terceiro parcial, mas, ainda assim, adicionou mais quatro pontos, três assistências e um ressalto, convertendo apenas um de quatro tiros, o que não impediu os eslovenos de aumentar o avanço (66-88).

No quarto período, o base dos eslovenos voltou a acelerar e, num ápice, chegou aos 48 pontos, para sair a 4.35 minutos do fim, sem direita a ovação - que fez amplamente por merecer -, devido à ausência de público.

Além de Doncic, destaque nos eslovenos para os 22 pontos de Klemen Prepelic, os 11 pontos e 14 ressaltos de Mike Tobey e os 12 pontos de Vlatko Cancar.

Nos argentinos, os melhores foram o veterano Luis Scola, com 23 pontos, e o base Facundo Campazzo, com 21 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.