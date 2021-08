Estados Unidos contra Espanha nos 'quartos' do basquetebol masculino

Os Estados Unidos, tricampeões olímpicos em título, vão defrontar a Espanha, detentora do cetro mundial, nos quartos de final do torneio de basquetebol dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, determinou este domingo o sorteio.

A formação que vencer esta eliminatória vai medir forças nas meias-finais com o vencedor do embate entre a Austrália, quarta classificada no Rio'2016, e a Argentina, campeã olímpica em Atenas'2004, terceira em Pequim'2008 e quarta em Londres'2012.

Do outro lado do quadro, só com equipas europeias, a estreante e campeã europeia em título Eslovénia, de Luka Doncic, que hoje venceu a Espanha por 95-87, vai medir forças com a Alemanha, cujo melhor registo olímpico é o sétimo lugar de Barcelona'1992.

Por seu lado, a França, vice-campeã olímpica em Londres'1948 e Sydney'2000 e que já venceu os Estados Unidos em Tóquio'2020, encontra a Itália, medalha de prata em Moscovo'1980 e Atenas'2004.

Os encontros dos quartos de final estão agendados para terça-feira, com as meias-finais a realizaram-se na quinta-feira e a final e o jogo de apuramento do bronze no sábado.

Na história do torneio de basquetebol dos Jogos Olímpicos, foi a primeira vez que a fase a eliminar foi determinada por sorteio, realizado após a conclusão da fase de grupos, mais precisamente da terceira jornada do Grupo C.