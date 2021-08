Num duelo que foi difícil como se esperava, e apesar do 'score' não o demonstrar, os Estados Unidos superaram a Espanha por 95-81 e avançaram para as meias-finais do torneio masculino de basquetebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.





Numa partida na qual chegaram a estar a perder por 10 pontos e onde ao intervalo chegaram igualados a 43, os norte-americanos acabaram por embalar na segunda parte, com um parcial de 56 contra 38 dos espanhóis, para fechar com uma vantagem clara.Do ponto de vista individual destaque para a tarde de grande nível para Kevin Durant, com 29 pontos, mas onde o melhor marcador foi mesmo Ricky Rubio, com uns incríveis 38 pontos, que acabaram por não impedir a derrota e o adeus às medalhas da Roja.Na próxima ronda, os Estados Unidos irão defrontar o vencedor do Austrália-Argentina de mais logo.