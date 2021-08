Os Estados Unidos revalidaram o título de campeões olímpicos de basquetebol, ao derrotarem esta madrugada a congénere de França por 87-82.





Num duelo com sabor a vingança para os norte-americanos, depois da derrota sofrida na fase de grupos - por 83-76 -, Kevin Durant comandou as tropas com mais uma grande atuação (29 pontos e 6 ressaltos) e foi essencial na obtenção do ouro, o terceiro da sua carreira. Já para os Estados Unidos foi o 16.º título de sempre, o quarto de forma consecutiva.