Festa com Doncic na Aldeia Olímpica causa polémica

A proibição de realização de festas e de contactos sem cumprir as regras de segurança sanitárias, como por exemplo, a utilização de máscara, não impediu Luka Doncic e a seleção eslovena de basquetebol de comemoraram a sua primeira vitória nos Jogos de Tóquio'2020 com uma festa na Aldeia Olímpica, onde terão estado inclusivamente elementos externos à comitiva eslovena, como Cristina Ouviña, da seleção espanhola de basquetebol feminina.





Cristina Ouviña, jugadora de España de Baloncesto femenino, subiendo a Instagram fotos con Doncic y el resto de jugadores de Eslovenia con vodka, cachimba, partida de poker y casi todos sin camiseta.



A história partilhada no Instagram da espanhola mostra vários jogadores eslovenos, entre eles o referido Luka Doncic, mas também o seu compatriota Juancho Hernangómez, numa sala a jogar póker com várias garrafas de bebidas alcoólicas e um cachimbo de água.Ao perceber a dimensão do que acabara de partilhar, especialmente após terem começado a circular por outras páginas,Cristina Ouviña apagou as publicações, mas a verdade é que aquele incumprimento pode sair bastante caro. Há até quem diga que os infratores podem ser sancionados e até mesmo expulsos da prova.De relembrar que a Eslovénia venceu o seu primeiro jogo nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 com uma vitória frente à Argentina, num jogo em que Doncic marcou 48 dos 118 pontos da seleção eslovena.