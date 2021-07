França soma terceira vitória e fecha Grupo A em primeiro

A França garantiu este sábado a vitória no Grupo A do torneio de basquetebol masculino dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao superar o Irão por 79-62 e somar o terceiro triunfo em três jogos.

Depois de bater Estados Unidos (83-76) e República Checa (97-77), a formação gaulesa dominou por completo os iranianos, eliminados com três desaires, num embate que já liderava ao intervalo por 19 pontos (46-27).

Num embate sem história, Thomas Huertel, com 16 pontos, e Thimothé Luwawu-Cabarrot, com 12, foram os melhores marcadores dos gauleses, enquanto o mais eficiente foi Nando De Colo, com 10 pontos, sem 'tiros' falhados, cinco ressaltos e cinco assistências, em apenas 14.48 minutos.

Por seu lado, o 'gigante' Hamed Haddadi liderou os iranianos, com 18 pontos e 12 ressaltos.

No sorteio dos quartos de final, a França será cabeça de série, juntamente com os vencedores dos restantes dois agrupamentos e o melhor segundo classificado entre todos.