Luka Doncic após adeus esloveno: «A FIBA deve estar contente»

A Eslovénia ainda vai lutar pela medalha de bronze do torneio masculino de basquetebol . diante da Austrália -, mas a derrota diante da França travou o sonho olímpico dos balcânicos, que sonhavam com uma estreia a ganhar. Após a partida, a principal figura eslovena não escondeu o desapontamento e apontou o dedo a quem rege a modalidade, por considerar que a arbitragem terá influenciado o resultado.





Ao recolher aos balneários, ainda a quente, o jogador dos Dallas Mavericks soltou um "a FIBA provavelmente deve estar feliz", segundo revelou o site letão '15min'. Uma reação intempestiva, de insatisfação, isto depois de uma partida que para si teve um sabor agridoce: fez história ao assinar o terceiro triplo-duplo da história dos Jogos (16 pontos, 10 ressaltos e 18 assistências), mas acabou por ser afastado do sonho do ouro, naquela que foi a sua primeira derrota pela seleção.Em causa estão algumas decisões da arbitragem, especialmente uma jogada a meio do último quarto, onde os eslovenos reclamaram interferência de Timothe Luwawu-Cabarrot num lançamento de Jaka Blazic. Os árbitros não consideraram assim, Blazis protestou e acabou por receber uma técnica, isto num jogo no qual a Eslovénia acabaria por perder por 90-89.Depois, já mais calmo, Doncic elogiou os seus colegas e a forma como se bateram neste torneio olímpico. "Creio que todos viram o jogo, posso dizer que estou orgulhoso da equipa. Demos 100%, trabalhámos dois meses para cá vir, creio que surpreendemos muita gente. Estou orgulhoso de todos os rapazes. Agora temos outra final e não nos daremos por vencidos".