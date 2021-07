Russas batem Japão no primeiro jogo de basquetebol 3x3 da história das Olimpíadas

O Comité Olímpico da Rússia venceu o primeiro encontro da história do basquetebol 3x3 em Jogos Olímpicos, ao bater o Japão por 21-18, na ronda inaugural do torneio feminino.

A formação russa chegou a liderar por 10-2, mas as anfitriãs recuperaram na parte final e colocaram-se a um ponto (19-18) a 46 segundos do final, graças a um lançamento de Stephanie Mawuli.

Um lançamento de dois pontos de Yulia Kozik, com 25 segundos para jogar, sentenciou o triunfo do Comité Olímpico da Rússia, liderado por sete pontos de Olga Frolkina. Mio Shinozaki foi a melhor marcadora das japonesas, com oito.

No basquetebol 3x3, as oito equipas jogam todas contra todas na fase de grupos, com as seleções que ficarem entre o terceiro e o sexto posto a rumarem aos 'quartos' e as duas primeiras a seguirem diretamente para as meias-finais.

Os derrotados jogam pela medalha de bronze e os vencedores pelo ouro, tanto no setor masculino como no feminino.