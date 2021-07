O português Antoine Launay falhou esta sexta-feira o acesso à final de K1 Slalom, ao ficar no 11.º posto nas meias-finais, uma posição abaixo do último apurado para a decisão.





Launay foi o nono a entrar na pista, fez 98,88 segundos e esteve durante muito tempo numa posição de qualificação, algo que perderia mesmo em cima da buzina, com o alemão Hannes Aigner a roubar-lhe a presença na final. O português acabou à porta do apuramento, que falhou por somente 0,44 segundos - o último apurado foi o sueco Erik Holmer, com 98,45.A final disputa-se ainda esta sexta-feira, a partir das 8 horas (de Lisboa).