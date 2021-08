Nem Mourinho escapa: vídeo sobre Fernando Pimenta bloqueado pelo Instagram

Depois do caso de Elaine Thompson-Herah, que viu o Instagram bloquear-lhe a conta por algumas horas pela partilha do vídeo das suas provas nos Jogos Olímpicos, agora foi a vez de José Mourinho ser 'vítima' da malha apertada daquela rede social. Em causa estava o vídeo partilhado pelo técnico da Roma a assinalar o bronze de Fernando Pimenta, que o Instagram entendeu que violava as regras de direitos de autor.





"Bloquearam o meu vídeo do grande @fernando_pimenta13 devido a copyrights . Segue a foto com a minha admiração por um tuga cuja medalha lhe saiu do corpinho com muito e muito trabalhinho ", escreveu Mourinho.