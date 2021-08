Teresa Portela brilha rumo à final de K1 500

A portuguesa Teresa Portela apurou-se esta madrugada para a final A de K1 500 dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao ser segundo na sua eliminatória das meias-finais, com um tempo de 1:52.557 minutos. A portuguesa, que foi ao Japão para apostar essencialmente no K1 200, surpreendeu com uma prova de trás para a frente e ultrapassou sobre a linha de meta a bielorrussa Volha Khudzenka, que era a par de Danuta Kozak a grande favorita a passar à final.





Teresa Portela, de trás para a frente! Enorme canoísta portuguesa. Faz o segundo posto na meia-final do K1 500 metros e está na final A olímpica, a primeira da sua carreira nos Jogos, à quarta participação.

Vamos transmitir a final no Eurosport 1 às 4h25. Acreditamos na Teresa! pic.twitter.com/s04Fr909XR — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) August 5, 2021

A decisão principal disputa-se ainda esta madrugada, pelas 4h29, sendo já garantido que Teresa Portela irá sair do Japão com um diploma olímpico, já que na final apenas estarão presentes oito canoístas.