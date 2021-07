Agora sim pode festejar: Annemiek van Vleuten vence o ouro no 'crono' feminino

A holandesa Annemiek van Vleuten ganhou esta quarta-feira o ouro na prova de contrarrelógio individual do ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, juntando esta medalha à prata conquistada na corrida de fundo.

Duas vezes campeã mundial da especialidade, a holandesa de 38 anos impôs-se no exercício de 22,1 quilómetros, cumpridos ao cabo de 30.13 minutos, sendo quase um minuto mais rápida do que a segunda, a suíça Marlen Reusser, que chegou a 56 segundos.

A compatriota da nova campeã olímpica Anna van der Breggen foi terceira a 1.02 minutos, igualando o que tinha feito no 'crono' do Rio'2016, quando se sagrou campeã olímpica na corrida de fundo.

Desta feita, Van Vleuten pôde celebrar 'a sério', depois de no domingo ter festejado como se de uma vitória se tratasse o que acabou por ser apenas a prata, dado que não se tinha apercebido que a austríaca Anna Kiesenhofer ainda estava na frente.

A veterana holandesa é uma das mais laureadas ciclistas do pelotão feminino, com duas Voltas a Itália, três títulos mundiais, várias vitórias em clássicas, num total de 80 vitórias profissionais.

Este ano, entre vários triunfos, venceu a Volta à Flandres, uma das corridas WorldTour feminino.

Segue-se, no Autódromo Internacional de Fuji, a corrida masculina, com 44,2 quilómetros, que contará com a participação de Nelson Oliveira, sétimo no Rio'2016, e João Almeida.