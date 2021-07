«Apanha-me esses camelos»: comentário racista ensombra contrarrelógio masculino

O contrarrelógio masculino ganho de forma superior por Primoz Roglic ficou marcado por uma cena nos bastidores que deu bastante que falar. Tudo aconteceu numa fase inicial da prova, ainda na primeira vaga de partidas, quando à passagem do ciclista Nikias Arndt, o selecionador alemão soltou um comentário de índole racista que acabou por ficar registado nas câmaras. "Apanha-me esses camelos", disse Patrick Moster, em alusão ao facto de à frente do seu pupilo estarem o eritreu Amanuel Ghebreigzabhier e o argelino Azzedine Lagab.





CN Rassismus racism



Patrick Moster ist seit 2012 Leistungssportdirektor beim BDR, @wirsindradsport ist das so normal bei euch? pic.twitter.com/86jxeYYZJJ — babas (@buberrs) July 28, 2021

A situação deu que falar e motivou mesmo um pedido de desculpas do técnico. "Estava na zona de abastecimento a dar o meu apoio ao Nikias Arndt. No calor do momento, no meio de tudo em que estamos a passar, a minha escolha de palavras foi incorreta. Lamento, apenas consigo pedir desculpas. Não quero tirar o crédito a ninguém. Temos imensos amigos de origens do norte africano. Peço desculpas novamente", disse o técnico, à DPA.O comentário racista motivou também uma reação do Comité Alemão, que já prometeu uma chamada à parte junto do técnico, ao passo que o próprio recorreu às redes sociais para se mostrar chocado com os comentários, que considera serem "inaceitáveis". "Os Jogos Olímpicos e o ciclismo são um palco de tolerância, respeito e justiça. Eu represento totalmente esses valores e tiro o meu chapéu aos grandes atletas que chegam a Tóquio de todos os cantos do Mundo", disse Nikias Arndt, que neste 'crono' foi 19.º.