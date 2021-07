Ciclista holandesa celebrou efusivamente o ouro... mas só tinha ganho a prata

A prova de fundo feminina de ciclismo ficou marcada por um momento digno dos... apanhados. Tudo por conta da holandesa Annemiek van Vleuten, que celebrou a segunda posição final como se de um triunfo se tratasse.





Locura lo de Van Vleuten

Se cree que ha ganado al llegar y nadie le dice que es segunda

Se abraza con su físio, que tampoco le dice nada

Luego se da cuenta que no es medalla de oro @BrujulaDeporte pic.twitter.com/5Tjrth7uh8 — Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) July 25, 2021

De braços erguidos, em clara euforia, a veterana holandesa, de 38 anos, esteve largos segundos nesse estado de celebração, até que a sua equipa técnica a informou que não tinha sido primeira... mas sim segunda. De imediato a euforia passou para um ar de incredulidade, como se pode ver no vídeo abaixo.Uma situação que se explica pelo facto de nestas provas não haver possibilidade de comunicação entre os ciclistas e os carros de apoio, algo que fez com que a holandesa não tivesse percebido que havia à sua frente uma outra ciclista em fuga isolada. Havia efetivamente e tratava-se da austríaca Anna Keisenhofer, que cruzou a linha de meta cerca de dois minutos antes do grupo onde vinha Van Vleuten. Foi para ela o ouro, ao passo que a holandesa teve de se contentar com a prata.