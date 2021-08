Connor Fields tem alta hospitalar e regressa aos Estados Unidos

O ciclista norte-americano Connor Fields teve esta quinta-feira alta hospitalar, cinco dias depois de ter sofrido uma hemorragia cerebral, devido a uma queda na prova de BMX dos Jogos Olímpicos Tóquio'2002, anunciou o Comité Olímpico dos Estados Unidos.

De acordo com o organismo olímpico, Fields, de 28 anos, vai regressar aos Estados Unidos, à sua casa, em Henderson, Nevada, onde irá iniciar o processo de reabilitação.

Campeão olímpico da modalidade no Rio'2016, Fields sofreu uma queda aparatosa durante as meias-finais da prova de BMX e foi prontamente internado num hospital de Tóquio, com uma hemorragia cerebral, além de lesões nas costelas e pulmões.

O norte-americano ficou impedido de disputar a final e defender o título de campeão olímpico, acabando Niek Kimmann, dos Países Baixos, por conquistar a medalha de ouro.