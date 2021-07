há 1 horas 05:11

Percurso agrada a João Almeida

"É um percurso bastante duro, com muito sobe e desce, que se adapta bem a mim e ao Nelson. Há vários corredores que estão em muito boa forma e que, tal como nós, se prepararam para esta prova, como Rohan Dennis e Filippo Ganna. Wout Van Aert também deverá ser um dos principais adversários, visto que tem estado a andar muito bem. Nunca fiz um contrarrelógio tão longo, mas vou dar o meu melhor", disse Almeida, que mostrou a sua valia na luta contra o relógio no recente Giro, onde se bateu com os melhores nessa especialidade.