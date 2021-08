Logan Martin confirma favoritismo no estreante BMX estilo livre

O australiano Logan Martin, atual campeão mundial, confirmou este domingo o favoritismo e alcançou o ouro na prova estreante de ciclismo BMX estilo livre dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, enquanto a Grã-Bretanha subiu ao pódio em todas as categorias.

No concurso feminino, Charlotte Worthington deu o segundo ouro aos britânicos, depois do sucesso de Bethany Shriever em BMX corrida, que decorreu na sexta-feira. Declan Brooks foi bronze em estilo livre masculino e Kye White alcançou a prata em corrida masculina.

Martin, de 27 anos, deu a única medalha à Austrália, vencendo o estilo livre com a marca de 93,30 pontos, à frente do venezuelano Daniel Dehrs, que fez 92,05. Brooks completou o pódio com 90,80.

A grande desilusão foi Rim Nakamura, apontado com principal rival de Logan Martin, com o ciclista nipónico a ficar apenas no quinto lugar, com 85,10 pontos.

Na final, cada participante completou duas rondas, cada uma com 60 segundos de duração, num circuito composto por rampas com curvaturas, alturas e inclinações variadas.

O júri atribui notas que variam de 0,00 a 99,99 pontos, em função da dificuldade das manobras escolhidas pelos participantes e da qualidade da execução.

Na prova feminina, Charlotte Worthington, de 25 anos, alcançou 97,50 pontos e surpreendeu a norte-americana Hannah Roberts, tricampeã mundial, que ficou com a prata, depois de registar 96,10. O bronze foi Nikita Ducarroz, da Suíça, com 89,20.

Na sexta-feira, o BMX corrida já tinha ficado definido com a vitória de Niek Kimmann, dos Países Baixos, à frente de Kye White, prata, e do colombiano Carlos Yepes, bronze.

No concurso feminino, Bethany Shriever superou Mariana Pajo, da Colômbia, que foi segunda classificada, e a holandesa Merel Smulders, terceira.

Além das medalhas, esta prova dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 ficou marcada por uma grave queda do norte-americano Connor Fields, ainda durante a meias-finais, tendo o ciclista sofrido uma hemorragia cerebral.

Fields, de 28 anos, está hospitalizado em Tóquio, mas já foi retirado da unidade de cuidados intensivos e ficou impedido de defender a medalha de ouro conquistada no Rio'2016.

Quadro de medalhas do ciclismo BMX estilo livre:

- Masculino:

Ouro: Logan Martin (Austrália)

Prata: Daniel Dehrs (Venezuela)

Bronze: Declan Brooks (Grã-Bretanha)

- Feminino:

Ouro: Charlotte Worthington (Grã-Bretanha).

Prata: Hannah Roberts (Estados Unidos).

Bronze: Nikita Ducarroz (Suíça)

Quadro de medalhas do ciclismo BMX corrida:

- Masculino:

Ouro: Niek Kimmann (Países Baixos)

Prata: Kye White (Grã-Bretanha)

Bronze: Carlos Yepes (Colômbia)

- Feminino:

Ouro: Bethany Shriever (Grã-Bretanha).

Prata: Mariana Pajon (Colômbia).

Bronze: Merel Smulders (Países Baixos)