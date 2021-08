Maria Martins brilha no adeus português a Tóquio com diploma olímpico

A portuguesa Maria Martins encerrou com chave de ouro a participação portuguesa em Tóquio'2020 com um diploma olímpico, ao concluir a prova de omnium na sétima posição, a apenas 2 pontos da quinta. A portuguesa, de 22 anos, consegue assim uma estreia auspiciosa, isto depois de uma prova de uma regularidade incrível.





Numa prova dividida em quatro corridas distintas, a jovem ciclista nacional começou com um sexto posto no 'scratch' (30 voltas à pista), depois foi oitava na 'Tempo Race' (30 voltas à pista, com 26 sprints intermédios que concediam pontos), antes de assinar na Eliminação a sua melhor performance no evento, com um quinto posto. Depois, na corrida por pontos (80 voltas à pista com 8 sprints intermédios), onde entrava na sexta posição, a portuguesa esteve até na luta pelas medalhas, mas acabaria por cair na tabela para o sétimo posto final, superada no último sprint pela campeoníssima Laura Kenny, que apenas foi sexta no final da prova.Contas feitas, Jennifer Valente leva o ouro, com 124 pontos, à frente da japonesa Yumi Kajihara (110) e da holandesa Kirsten Wild (108). A quarta foi Amalie Dideriksen (103), logo seguida por Anita Stenberg (97), Laura Kenny (96) e Maria Martins (95). Na prática, a portuguesa fica a 13 pontos do pódio e a apenas 2 de um top-5.Portugal sai dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que terminam este domingo com a Cerimónia de Encerramento, com quatro medalhas, o ouro de Pedro Pichardo no triplo salto, disciplina que deu a prata a Patrícia Mamona, e os bronzes do judoca Jorge Fonseca e do canoísta Fernando Pimenta, além de 11 outros resultados entre o quarto e o oitavo lugar, que garantem o diploma olímpico.