Portugueses já conhecem ordem de partida para o contrarrelógio

Nelson Oliveira e João Almeida já conhecem a hora de partida para o contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, marcado para quinta-feira. De acordo com informação providenciada pela organização, o primeiro português a sair será Oliveira, será o 13.º a sair para a estrada, com partida marcada no Fuji International Speedway às 14:18 locais (6:18 em Lisboa). Quanto a João Almeida, será um dos últimos a sair, tendo hora de partida para as 15:58 locais (7:58 em Lisboa).





O contrarrelógio, refira-se, tem uma distância de 44,2 quilómetros, com um percurso duro, mas que se adapta bem às características dos corredores portugueses, com duas voltas ao circuito de Fuji, onde terminou a prova em linha. Logo a abrir, há uma descida onde se pode atingir os 80 km/h, ainda antes de surgirem as maiores dificuldades, sendo necessária muita técnica dos corredores.Ainda antes de saberem a hora de partida, tanto João Almeida como Nelson Oliveira mostraram a sua confiança."É um percurso bastante duro, com muito sobe e desce, que se adapta bem a mim e ao Nelson. Há vários corredores que estão em muito boa forma e que, tal como nós, se prepararam para esta prova, como Rohan Dennis e Filippo Ganna. Wout Van Aert também deverá ser um dos principais adversários, visto que tem estado a andar muito bem. Nunca fiz um contrarrelógio tão longo, mas vou dar o meu melhor", disse Almeida, que mostrou a sua valia na luta contra o relógio no recente Giro, onde se bateu com os melhores nessa especialidade.Já Nelson Oliveira, o 7º no Rio’2016, garante que vai dar tudo. "Vai ser exigente mas vamos dar o nosso melhor. Treinei bem, agora é esperar que o corpo corresponda. Os adversários são muito bons e todos os países trazem um especialista de grande nível. Alguns deles vêm muito mais rodados do Tour e o ritmo é outro. Mas posso repetir o diploma olímpico."