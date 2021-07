Raquel Queirós: «Estou muito orgulhosa e espero regressar em 2024 para um resultado melhor»

Raquel Queirós estreou-se esta terça-feira em Jogos Olímpicos com o 27.º lugar na prova feminina de cross country olímpico (XCO), que foi totalmente dominada pela Suíça.





A atleta portuguesa mostrou-se "muito feliz" com o resultado alcançado em Tóquio. "As condições do percurso eram diferentes daquelas que tive nos treinos, devido à chuva, mas correu muito bem. Dei o meu melhor, corri com atletas de topo mundial e foi fantástico poder representar Portugal. Estou muito orgulhosa de mim e espero poder regressar em 2024 em condições de lutar por um resultado ainda melhor", afirmou Raquel Queirós, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.Já Pedro Vigário, selecionador nacional, destacou o grande resultado obtido por Raquel Querós e sublinhou que a jovem pode ambicionar voos mais altos no futuro. "A Raquel esteve bem, dentro das espectativas e sempre bastante confortável na corrida. Acho que mostrou ter um grande potencial, num contexto de grande exigência. Encontrámos um terreno muito mais pesado, devido à chuva. Fizemos o reconhecimento do percurso antes da prova e ela ultrapassou sempre bem os obstáculos e o mesmo aconteceu na prova. Nos primeiros dois terços da corrida esteve muito bem, acabando por ter depois uma ligeira quebra, que deu para manter o lugar. Terminou na 27.ª posição, rodeada por atletas de grande nível. Foi uma grande prestação que mostrou que daqui a uns anos poderá estar num nível bastante superior", constatou o selecionador nacional.