Governo faz "diligências habituais" devido a viagens para Tóquio via Alemanha

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, disse esta quinta-feira à Lusa que o Governo está a encetar "as diligências habituais" quanto às viagens via Alemanha dos atletas apurados para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

"Encetei um contacto com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus [Ana Paula Zacarias] para perceber. Já estava a acompanhar a situação, não só para os atletas olímpicos, mas para todos os portugueses. A situação está a ser acompanhada, o ministro dos Negócios Estrangeiros [Augusto Santos Silva] está a fazer diligências, a nossa embaixada na Alemanha e a embaixada alemã em Portugal estão contactadas, há diligências habituais encetadas", explicou o governante.

O governante falava à margem da atribuição ao Sporting do colar de honra ao mérito desportivo, numa cerimónia de homenagem aos atletas olímpicos e paralímpicos do clube e ao professor Moniz Pereira, em dia de 115.º aniversário dos leões.

O secretário de Estado reagia às preocupações do presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, sobre as escalas realizadas pelos portugueses a caminho de Tóquio em território alemão, com Portugal atualmente na "lista vermelha" de viagens, por ser uma "zona de variantes" do SARS-CoV-2.

Segundo João Paulo Rebelo, a "iniciativa do COP junto da embaixada alemã" junta-se ao acompanhamento do governo "pelos canais diplomáticos" para encontrar soluções, revelando que Constantino lhe deu conta da possibilidade de "uma exceção para a missão".

A hipótese de reavaliar um desagravamento da situação entre Alemanha e Portugal foi esta quinta-feira avançada pelo ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, durante uma conferência de imprensa que serviu para apresentar as novas normas que a Alemanha irá aplicar aos viajantes que chegam ao país.

Jens Spahn admitiu que será possível, em breve, desagravar a avaliação de Portugal e do Reino Unido, ambos classificados como zonas de risco devido a variantes do novo coronavírus, para uma categoria de elevada incidência, uma vez que as projeções apontam que durante o mês de julho a variante Delta do SARS-Cov-2, inicialmente detetada na Índia e atualmente predominante nos territórios português e britânico, também terá uma incidência entre 70% a 80% na Alemanha.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.