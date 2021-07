A lista dos atletas portugueses já qualificados para os Jogos Olímpicos

Lista de atletas qualificados e quotas conquistadas por Portugal para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que se realizam de 23 de julho a 8 de agosto de 2021:

Andebol (14)

Masculinos

Seleção composta por 14 elementos (apuramento conseguido no torneio de qualificação, em França).

Atletismo (13)

Masculinos

João Vieira: 50 km marcha (3:46.28 horas)

Pedro Pichardo: Triplo salto (17,47 metros)

Nelson Évora: Triplo salto (28.º do ranking)

Tiago Pereira: Triplo salto (31.º do ranking)

Francisco Belo: Lançamento do peso (21,28 metros)

Carlos Nascimento: 100 metros (56.º do ranking)

Ricardo dos Santos: 400 metros (48.º do ranking)

Femininos

Carla Salomé Rocha: Maratona (2:24.47 horas).

Sara Catarina Ribeiro: Maratona (2:26.40 horas).

Sara Moreira: Maratona (2:26.42 horas).

Evelise Veiga: Triplo salto (14,32 metros)

Patrícia Mamona: Triplo salto (14,37 metros).

Liliana Cá: Lançamento do disco (65,10 metros)

Irina Rodrigues: Lançamento do disco (27.ª do ranking)

Auriol Dongmo: Lançamento do peso (18,57 metros).

Ana Cabecinha: 20 quilómetros marcha (1:30.18 horas).

Cátia Azevedo: 400 metros (50,59 segundos).

Lorene Bazolo: 100 metros (11,15 segundos) e 200 metros (53.ª do ranking)

Marta Pen: 1.500 metros (36.ª do ranking)

Salomé Afonso: 1.500 metros (44.ª do ranking)

Canoagem (8)

Masculinos

Fernando Pimenta (K1 1.000 metros)

Emanuel Silva (K4 500 metros)

João Ribeiro (K4 500 metros)

Messias Baptista (K4 500 metros)

David Varela (K4 500 metros)

Antoine Launay (K1 Slalom)

Femininos

Teresa Portela (K1 200 metros)

Joana Vasconcelos (K1 500 metros)

Ciclismo (4)

Masculinos

- Prova de estrada: João Almeida e Nelson Oliveira

- Contrarrelógio: João Almeida e Nelson Oliveira

Femininos

- Pista: Maria Martins

- 'Cross Country' Olímpico (XCO): Raquel Queirós

Equestre (4)



- Ensino: Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão.

- Obstáculos: Luciana Diniz.

Trampolins (Quota garantida por Diogo Abreu e Pedro Ferreira, na Taça do Mundo, em Brescia, Itália)Filipa Martins (Quota garantida no concurso geral dos Mundiais de Estugarda, Alemanha).Jorge Fonseca (-100 kg).Anri Egutidze (-81 kg).Catarina Costa (-48 kg).Joana Ramos (-52 kg).Telma Monteiro (-57 kg).Bárbara Timo (-70 kg).Patrícia Sampaio (-78 kg).Rochele Nunes (+78 kg).

Natação (9)

Masculinos

Gabriel Lopes: 200 metros estilos (1.58,59 minutos).

Alexis Santos: 200 metros estilos (1.58,19).

José Paulo Lopes: 800 metros livres (7.52,81)

Francisco Santos: 200 metros costas (1.57,06)

Tiago Campos: Águas abertas

Femininos

Tamila Holub: 1.500 metros livres (16.20,51) e 800 metros livres (8.32,30).

Diana Durães: 1.500 metros livres (16.31,16).

Ana Catarina Monteiro: 200 metros mariposa (2.08,40)

Angélica André: Águas Abertas

Remo (2)

Masculinos

Double Scull peso ligeiro: Pedro Fraga e Afonso Costa



Skate (1):

Gustavo Ribeiro

Surf (3)

Masculinos

Frederico Morais



Femininos

Teresa Bonvalot

Yolanda Sequeira

Taekwondo (1)

Masculinos

Rui Bragança: -58 kg



Ténis (1):



- Masculino:

Pedro Sousa

João Sousa

Ténis de mesa (5)

Femininos

Torneio individual: Fu Yu

Torneio individual: Shao Jieni

Masculinos

- Torneio por equipas: Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro

- Torneio individual: Marcos Freitas e Tiago Apolónia

Tiro com armas de caça (1)

Masculinos

João Paulo Azevedo: fosso olímpico (2.º Taça do Mundo de Lahti)



Triatlo (3):



- Masculinos:

João Silva

João Pereira



- Femininos:

Melanie Santos

Vela (5)

Masculinos

- 49er: Jorge Lima e José Costa

- 470: Diogo Costa e Pedro Costa

Femininos

Laser radial: Carolina João