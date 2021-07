Alarme na aldeia olímpica

Numa altura em que os primeiros atletas portugueses começaram a chegar a Tóquio para disputarem os Jogos Olímpicos, o receio está instalado na Aldeia Olímpica, que registou o primeiro caso de infeção à Covid-19.

O alemão Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), tentou atenuar os receios, ao afirmar que o caso detetado não representa riscos para os atletas, muito embora existam casos de infeção em 13 pessoas relacionadas com os Jogos Olímpicos. O caso da Aldeia Olímpica é o de um elemento estrangeiro, mas não atleta, segundo o Comité Organizador.

Bach disse ainda que os novos casos foram colocados em isolamento, seguindo estritamente o protocolo sanitário do evento, “sem qualquer risco para os outros participantes nos Jogos, nem para a população nipónica”.

Já Christophe Dubi, diretor executivo do COI, reiterou a confiança do organismo no “rigor” dos organizadores na aplicação dos protocolos de segurança sanitária em Tóquio’2020. Refira-se que, só este mês, foram detetados 44 casos de infeção com o novo coronavírus em pessoas relacionadas com os Jogos Olímpicos, incluindo um atleta da delegação ugandesa.