Cabo Verde anuncia quarto atleta apurado para o Tóquio'2020

Cabo Verde garantiu um quarto representante Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em três modalidades, com a qualificação de Jordin Andrade para os 400 metros barreiras, anunciou esta quinta-feira o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC).

"Acabamos de receber a notícia e mais uma vez vamos ter Jordin Andrade nas pistas dos 400 metros barreiras nos Jogos Olímpicos", anunciou, em comunicado, o COC.

Cabo Verde levou aos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a sua maior comitiva de sempre, com cinco atletas, em quatro modalidades (atletismo, ginástica, boxe e taekwondo).

Antes de Jordin Andrade, que repete a presença de 2016, o COC já tinha anunciado na quarta-feira a presença de mais dois atletas em Tóquio'2020, com a estreia na modalidade de natação.

"Cabo Verde terá mais dois atletas presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. Troy Pina e Jayla Pina acabam de ser confirmados como os representantes de Cabo Verde na modalidade de natação", divulgou o COC na quarta-feira.

Para aquela instituição desportiva cabo-verdiana, trata-se de um momento "histórico", em referência à estreia do país na modalidade de natação, no maior evento multidesportivo a nível mundial.

Em 27 de maio, o país garantiu a primeira presença nos Jogos Olímpicos, através da atleta de ginástica rítmica Márcia Lopes, que participará na competição agendada para o período entre 23 de julho e 8 de agosto, por convite do Comité Olímpico Internacional.

"Márcia Lopes é a primeira atleta cabo-verdiana a garantir lugar em Tóquio", referiu na altura o COC, sublinhando que Márcia Lopes "é uma das mais cotadas ginastas africanas", segundo a Federação Internacional de Ginástica.

"Em tempo atípico de pandemia [de covid-19], Cabo Verde tem sofrido muito com o adiamento de provas qualificativas e mudanças nas regras de qualificação, pelo que só agora começa a garantir lugares no maior evento desportivo e cultural do mundo", acrescentou aquela a entidade cabo-verdiana.

Enquanto organizador da missão de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos, o COC afirmou que tem trabalhado "na preparação de toda a logística da delegação, para que o país esteja representado da melhor forma possível neste evento de escala mundial".

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.