Campeã olímpica chinesa queixa-se que medalha de ouro está a 'descascar'

A chinesa Zhu Xueying, recentemente campeã olímpica dos trampolins, queixou-se esta terça-feira nas redes sociais da falta de qualidade da medalha de ouro que lhe foi entregue em Tóquio'2020 há cerca de três semanas. Na rede social Weibo, a atleta asiática partilhou várias fotos, nas quais é bem vísivel na parte da frente uma zona na qual a capa principal parece ter 'descascado'.





"As vossas medalhas também estão a 'descascar'?", questionou a atleta de 23 anos. Na sua publicação, Xueying explicou que apenas detetou a situação quando mostrou a medalha ao seu treinador nos últimos dias e se apercebeu que algo estava errado. Na altura pensou que se tratava de sujidade, mas não era o caso. "Estava a tentar limpar com as unhas e percebi que tinha descascado mesmo. Depois coloquei o vídeo para tentar perceber se tinha acontecido a outros atletas", justificou a atleta, que garante não ter querido com esta publicação colocar em causa a qualidade das medalhas.