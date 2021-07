Ciclista Michal Schlegel é o sexto infetado na comitiva checa

O ciclista Michal Schlegel é o mais recente caso confirmado de infeção com o novo coronavírus entre os elementos da República Checa que participam nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, elevando para seis o número de casos na comitiva checa.

A condição de Schlegel foi conhecida poucas horas depois de ter sido confirmado o teste com resultado positivo da jogadora de voleibol de praia Marketa Slukova, casada com o treinador checo de voleibol de praia Simon Nausch, também ele infetado com o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Os outros casos são os dos jogadores de voleibol de praia Ondrej Perusic e de ténis de mesa Pavel Sirucek e do médico da delegação Vlastimil Voracek, que teve um teste com resultado positivo à chegada a Tóquio.

De resto, o escalar de casos na comitiva levou o primeiro-ministro checo, Andrej Babis, a considerar a situação "um escândalo", até pelas informações, divulgadas pela imprensa do país, de que o médico da delegação não teria sido vacinado.

"Não gosto nada do que está a acontecer. Não sei o que poderá ter acontecido. Estamos a solicitar a todas as pessoas para que sejam vacinadas e, depois, o médico da delegação não está. É extremamente injusto para os atletas", reagiu Babis.

Contactado pela agência AFP, o porta-voz do comité olímpico checo recusou-se a confirmar se o médico Vlastimil Voracek não foi vacinado, enquanto o chefe de missão, Martin Doktor, admitiu que a situação é "grave", mas que todos estão a fazer "o melhor possível para travar os contágios".

O comité olímpico checo decidiu investigar uma possível infeção durante o voo charter que levou os atletas de Praga para Tóquio, em 16 de julho, incluindo os seis já detetados.