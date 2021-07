Cinco olímpicos portugueses que viajariam domingo só partem segunda-feira para Tóquio

Os cinco atletas olímpicos que tinham previsto viajar no domingo para Tóquio só o vão poder fazer na segunda-feira, em virtude dos seus voos terem sido cancelados, informou este sábado o Comité Olímpico de Portugal (COP).

"Em sequência dos constrangimentos previstos para amanhã [domingo], 18 de julho, nos aeroportos nacionais, serão canceladas todas as partidas de atletas previstas. Os atletas têm partida prevista para 19 de julho", esclareceu o COP.

A greve da Grounforce, e as consequências da mesma, afetou as judocas Patrícia Sampaio e Rochelle Nunes, e as surfistas Teresa Bonvalot e Iolanda Sequeira, com partidas previstas de Lisboa.

A ciclista Raquel Queirós, que viaja via Porto, também foi afetada e só seguirá na segunda-feira.

A greve da Groundforce cancelou este sábado a generalidade dos voos no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, deixando em terra a equipa de andebol, ténis e skate, além de quatro elementos do COP destacados para Tóquio'2020.

Este sábado é o primeiro dia da greve convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), como protesto pela "situação de instabilidade insustentável, no que concerne ao pagamento pontual dos salários e outras componentes pecuniárias" que os trabalhadores da Groundforce enfrentam desde fevereiro de 2021.

A paralisação vai prolongar-se pelos dias 18 e 31 de julho, 01 e 02 de agosto: a paralisação abrange os trabalhadores da SPdH (Groundforce) de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo e que decorrerá das 00:00 do dia 17 às 24:00 do dia 18 de julho de 2021 e das 00:00 do dia 31 de julho às 24:00 do dia 02 de agosto de 2021.