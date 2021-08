Dia 11 dos Jogos Olímpicos em direto: acompanhe tudo o que se passa em Tóquio'2020

há 31 min 00:02

O programa dos portugueses

O dia de hoje ficará essencialmente marcado pela entrada em cena dos triplistas, que são esperanças na obtenção de bons resultados, mas também da canoagem, com possível chegadas a finais de Fernando Pimenta e Teresa Portela. Depois ainda teremos a Medal Race de 49er, com chances reais de chegar ao quarto posto para a dupla lusa, e a fechar a jornada teremos equestre, com Luciana Diniz e ainda as qualificações do peso com Francisco Belo.