Dia 13 dos Jogos Olímpicos em direto: acompanhe tudo o que se passa em Tóquio'2020

há 40 min 22:01

O programa dos portugueses

O dia de hoje para os portuguesa começa bem cedo, pelas 6h30 nipónicas, com a entrada em cena de Tiago Campos na prova de natação de águas abertas. Depois, já madrugada dentro, será a vez de Teresa Portela tentar o apuramento para a final do K1 500, antes de Pedro Pichardo tentar um histórico ouro no triplo salto. Eis o programa do dia dos portugueses: