Dia 2 dos Jogos Olímpicos em direto: acompanhe tudo o que se passa em Tóquio'2020

O programa dos portugueses para este segundo dia

A ação no que a portugueses diz respeito arranca pouco depois das duas da manhã, com as repescagens do remo. Depois, às 2h20, teremos a estreia do surf, por Teresa Bonvalot, e às 2h58 outra estreia, no caso do surf, com Gustavo Ribeiro. Teremos ainda no programa judo, vela, ténis de mesa, ginástica, ténis, natação e equestre.



Eis os horários



2:00 - Remo (Pedro Fraga e Afonso Costa), repescagens

2:20 - Surf (Teresa Bonvalot), ronda 1

2:58 - Skate (Gustavo Ribeiro), qualificação street

3:30 - Judo (Joana Ramos), -52 kg, 1.ª ronda

4:00 - Vela (Carolina João), Laser radial

5:00 - Surf (Yolanda Sequeira), ronda 1

6:45 - Ténis de mesa (Shao Jieni), 2.ª ronda

7:10 - Ginástica (Filipa Martins), All Around

9:00 - Ténis (João Sousa), 1.ª ronda singulares

11:54 - Natação (Francisco Santos), 100m costas (Q)

13:33 - Equestre (João Miguel Torrão), Ensino