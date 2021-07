há 1 horas Ontem

O programa dos portugueses

A jornada de hoje conta a participação de portugueses em nove provas, desde o tiro ao judo, passando pelo remo e vela. A jornada arranca precisamente no tiro, com João Paulo Azevedo e termina com a natação. Mas o grande destaque é mesmo o judo, que conforme dissemos contará com a presença do bicampeão Jorge Fonseca.



Eis o programa dos portugueses



2:40 - João Paulo Azevedo (Tiro com armas de caça, Fosso olímpico Q2)

3:00 - Patrícia Sampaio (Judo, -78 kg, 1.ª ronda)

3:00 - Jorge Fonseca (Judo, -100 kg, 2.ª ronda)

3:20 - Afonso Costa e Pedro Fraga (Remo, final C de Double scull peso ligeiro)

4:05 - Jorge Lima e José Costa (Vela, 49er, 5.ª regata)

4:15 - Carolina João (Vela, Laser radial, 7.ª regata)

4:15 - Jorge Lima e José Costa (Vela, 49er, 6.ª regata)

4:45 - João Paulo Azevedo (Tiro com armas de caça, Fosso olímpico Q2)

5:05 - Carolina João (Vela, Laser radial, 8.ª regata)

7:05 - Diogo Costa e Pedro Costa (Vela, 470, 3.ª regata)

7:20 - Diogo Costa e Pedro Costa (Vela, 470, 4.ª regata)

11:12 - Tamila Holub (Natação, 800 m livres Q)