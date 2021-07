há 47 min 00:54

Os destaques do dia

Além das finais, no dia de hoje teremos outros eventos em destaque.



No basquetebol a seleção norte-americana volta a entrar em ação - frente ao Japão -, num dia com um França-Nigéria e China-Austrália em destaque.



No futebol teremos o arranque dos 'quartos' femininos, com vários jogos que prometem, nomeadamente o Brasil-Canadá, Suécia-Japão e Holanda-Estados Unidos.



No andebol atenção ao dérbi sul-americano entre Argentina e Brasil, mas também o titânico duelo entre França e Espanha e ainda o Alemanha-Noruega. E, claro, o Portugal-Dinamarca, que arranca às 11.30.



No judo destaque para a entrada em cena do francês Teddy Riner, que vai tentar a sua terceira medalha olímpica, ao passo que no ténis teremos a disputa das meias-finais masculinas com Novak Djokovic a testar-se diante de Alexander Zverev.



À 1 hora arranca o atletismo, já com sessões preliminares dos 100 metros femininos, a qualificação do salto em altura, dos 3000 metros obstáculos e do disco masculinos.