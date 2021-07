há 51 s 01:19

Um olhar às modalidades coletivas

Como nos últimos dias, vamos fazer agora a ronda para recolher os principais jogos de modalidades coletivas do dia.



Comecemos no basquetebol, com um duelo no masculino que promete 'pegar fogo' entre a Espanha e a Eslovénia. Os balcânicos têm um Luka Doncic em grande e ainda não perderam... Horas antes também haverá um duelo entre Argentina e Japão. No torneio feminino jogam-se Canadá-Espanha e Coreia do Sul-Sérvia.



No andebol, para lá do Portugal-Espanha, vamos ter um Espanha-Argentina, um enorme duelo entre Noruega e França, um Alemanha-Brasil e, a fechar, um dérbi nórdico entre Dinamarca e Suécia.



E temos também voleibol, com o Brasil a jogar com a França, a Rússia a jogar com a Tunísia e ainda os Estados Unidos a defrontar a Argentina. Todos os duelos são do torneio masculino.



E, a fechar, nota para o arranque do torneio por equipas de ténis de mesa, com Portugal a jogar com a Alemanha. Há ainda um duelo entre China e Egito no setor masculino, ao passo que nas senhoras teremos encontros entre China e Áustria, Alemanha e Austrália e Japão com a Hungria.