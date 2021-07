Dois atletas de Trinidad e Tobago testam positivo à Covid-19 e falham provas

O saltador Andwelle Wright e a especialista em 400 metros barreiras Sparkle Ann McKnight, ambos de Trinidad e Tobago, testaram positivo à Covid-19 e ficam impedidos de participar em Tóquio'2020, anunciou esta sexta-feira o país caribenho.

Os dois atletas vão ficar em quarentena num hotel, tal como o técnico Wendell Williams, que também testou positivo, após os resultados nos exames realizados na aldeia olímpica, informou o Comité Olímpico de Trinidad e Tobago.

As provas de salto em comprimento e 400 metros com barreiras femininos começam no sábado.

Na manhã desta sexta-feira de manhã, a organização dos Jogos Olímpicos anunciou 27 casos de Covid-19 detetados em pessoas ligadas à prova, incluindo três atletas.