Doze 'portugueses' no torneio masculino de futebol, uma no feminino

Treze futebolistas que competiram durante a última época em clubes portugueses foram convocados para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, dos quais 12 participarão no torneio masculino e uma no feminino, anunciou esta quarta-feira a FIFA.

A África do Sul é uma das duas seleções masculinas com maior representação lusa no lote de 22 convocados, ao incluir o médio Thabo Cele (Cova da Piedade) e os avançados Kobamelo Kodisang (Sporting de Braga B), Lyle Foster (Vitória de Guimarães) e Luther Singh (Sporting de Braga), que esteve emprestado ao Paços de Ferreira em 2020/21.

Igual retrato apresenta a Costa do Marfim, que convocou o guarda-redes Nicolas Tié (Vitória de Guimarães), os defesas Koffi Kouao (Vizela) e Zié Ouattara (Vitória de Guimarães) e o médio Idrissa Doumbia (Sporting), cedido aos espanhóis do Huesca.

Pela Argentina, vencedora da medalha de ouro em Atenas'2004 e Pequim'2008, vão jogar o defesa Leonel Mosevich e o avançado Fernando Valenzuela, que evoluíram no Vizela e no Famalicão por empréstimo de Argentinos Juniors e Barracas Central, respetivamente.

Já o dianteiro Jorge Benguché, cedido pelo Olimpia ao Boavista na época passada, surge nos eleitos das Honduras, enquanto o defesa Nando Pijnaker, integrado nos quadros do Rio Ave, foi chamado pela Nova Zelândia para disputar um evento com 16 seleções.

Menos quatro participantes concentra o torneio feminino, no qual a guarda-redes Letícia, habitual titular na baliza do campeão nacional Benfica, tentará ajudar o Brasil a alcançar um inédito triunfo olímpico, depois das finais perdidas em Atenas'2004 e Pequim'2008.

A ex-avançada encarnada Geyse também faz parte das 22 escolhidas pela conceituada sueca Pia Sundhage, que venceu dois títulos, ambos no comando dos Estados Unidos, em Pequim'2008 e Londres'2012, e uma medalha de prata pela Suécia, no Rio'2016.

Em solo japonês competirá ainda a médio holandesa Anouk Dekker, anunciada como um dos reforços mais sonantes do Sporting de Braga para 2021/22, numa carreira marcada pelo título europeu de seleções em 2017 e pelo vice-campeonato do mundo em 2019.

Os torneios de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para este ano, devido à pandemia de covid-19, arrancam a partir de 21 e 22 de julho, com a final feminina marcada para 06 de agosto, em Tóquio, e a masculina no dia seguinte, em Yokohama.