Egito vence Japão e soma segunda vitória no andebol

O Egito venceu esta quarta-feira por 33-29 o anfitrião Japão e somou o segundo triunfo na fase de grupos do torneio olímpico de andebol de Tóquio'2020, depois de ter derrotado Portugal na primeira jornada (37-31).

A seleção africana, que liderou desde o apito inicial e ao intervalo vencia já por sete golos (18-11), primou pela eficácia defensiva e ofensiva e infligiu ao Japão a terceira derrota em três jogos.

A seleção egípcia, que luta por uma das quatro vagas de acesso aos quartos de final, chegou a deter uma vantagem de oito golos no jogo (20-12 e 22-14), que os nipónicos reduziram já na parte final para quatro, com um parcial de 5-2.

Ahmed Elanmar, com oito golos, e Yahia Omar, com sete, foram os jogadores em destaque no capítulo da concretização na seleção egípcia, enquanto que na japonesa esse papel pertenceu a Shinnosuka Tokuda, também com oito.

Com o triunfo frente ao Japão, o Egito consolidou a terceira posição do Grupo B, com quatro pontos, que é liderado pela campeã olímpica e bicampeã mundial Dinamarca, com os mesmos seis pontos da também invicta Suécia, segunda.

A seleção portuguesa segue na quarta posição, com dois pontos, faltando defrontar a Dinamarca e o Japão. As duas últimas posições do grupo, que ditam a eliminação, são ocupadas pelo Bahrain e Japão, ainda sem qualquer ponto conquistado.

A próxima jornada do Grupo B, a disputar no sábado, integra os jogos Portugal-Dinamarca, Bahrain-Japão e Suécia-Egito.