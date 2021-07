Eurosport prepara mega operação para os Jogos Olímpicos

Canal que detém os direitos de transmissão a nível internacional dos Jogos Olímpicos até 2024, o Eurosport tem programada uma verdadeira mega operação de cobertura de Tóquio'2020, com a promessa de ser a maior da história, seja através dos seus canais de televisão como pelas plataformas digitais (nomeadamente a aplicação Eurosport).





Serão mais de 3.500 horas de cobertura olímpica, incluíndo todas as provas de todas as modalidades (serão 46, divididas por um total de 339 provas), mas também a transmissão das emblemáticas cerimónias de abertura (a 23 de julho, pelas 12 horas de Lisboa) e encerramento (a 8 de agosto, pelas 12 horas). Neste âmbito, refira-se, estarão disponíveis um total de 57 sinais adicionais sem anúncios e com a escolha de idiomas de áudio para acompanhar toda a competição em simultâneo.Na transmissão internacional o Eurosport terá ao seu dispor uma verdadeira equipa de luxo, com a presença de antigos atletas, que entre si reúnem 92 medalhas olímpicas. Entre os nomes mais conceituados estão Alberto Contador (Ciclismo), Roberta Vinci (Ténis), Jani Sievinen (Natação), Sir Bradley Wiggins (Ciclismo), Rossano Galtarossa (Remo), Alain Bernard (Natação), Teemu Rannikko (Basquetebol), Alex Corretja (Ténis) ou Adam Korol (Remo).Além desta cobertura sem igual, o Eurosport vai apostar também na tecnologia, com o regresso do chamado 'The Cube', um estúdio de televisão de realidade virtual aumentada que cria um ambiente totalmente interativo e que permite que a análise de um ecrã normal se transforme numa experiência imersiva. Utilizada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang'2018, esta ferramenta tem sido presença habitual nos últimos torneios de Grand Slam de ténis.Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, recorde-se, arrancam oficialmente na sexta-feira, dia 23, mas dois dias antes já se começarão a disputar provas de ginástica artística, basebol e futebol. Todas as informações sobre a campanha portuguesa, mas também no âmbito internacional, poderão ser seguidas a par e passo em