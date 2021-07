Ministro da Educação espera "superação desportiva" dos portugueses

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse esta quinta-feira que espera poder celebrar "a superação desportiva dos atletas da missão" de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, antes de marcar presença na cerimónia de abertura, na sexta-feira.

"Mesmo com todas as contingências, espero que estes Jogos possam ser vibrantes, apaixonantes, como sempre são, e possamos celebrar a superação desportiva dos atletas da nossa missão", declarou o governante, que tutela o Desporto.

Tiago Brandão Rodrigues vai representar Portugal na cerimónia de abertura dos Jogos, marcada para sexta-feira, às 20 horas (12h em Lisboa), na capital nipónica, o que considerou ser "um enorme orgulho".

O ministro deixou ainda uma palavra "de afeto, carinho, enorme consideração e apoio para todos os elementos da missão", desejando que os portugueses "vibrem com todas as modalidades", com 92 atletas lusos a competir em 17 disciplinas.

"Com todos os atletas, das modalidades com tradição, como o atletismo, ao andebol, em que pela primeira vez temos uma modalidade coletiva de pavilhão representada nos Jogos, à parte do hóquei em patins [modalidade de demonstração em Barcelona'1992]", lembrou.

O governante recordou ainda a estreia das modalidades de skate e de surf, com Gustavo Ribeiro, na primeira, e Frederico Morais, Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot, na segunda, a representarem Portugal.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão decorrer entre sexta-feira e 8 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19.

Tiago Brandão Rodrigues vai estar pela segunda vez em Jogos Olímpicos como governante. Antes, foi adido da missão de Portugal aos Jogos Londres'2012.