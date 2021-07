Polícia japonesa detém homem nas manifestações contra os Jogos

Um homem que participava nos protestos contra os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 foi detido esta sexta-feira pela polícia japonesa nas imediações do Estádio Olímpico, enquanto no interior decorria a Cerimónia de Abertura.

Susumu Yamamoto, de 40 anos, encontrava-se entre dezenas de manifestantes e foi detido por dificultar o trabalho do corpo policial, avançou o jornal local Nikkei, especificando que o indivíduo agarrou o braço de um dos agentes que acompanhavam os protestos na capital japonesa.

O manifestante integra um dos grupos que se opõem à realização do evento, e que estão desde manhã a percorrer as ruas de Tóquio, até que se aproximaram do Estádio Olímpico por volta da hora do arranque da cerimónia inaugural.

A falta de público nas bancadas fez com que fossem audíveis as palavras de ordem dos manifestantes no arranque do evento que marca o início das Olimpíadas, relatou a agência de notícias espanhola (Efe).