Presidente do COP diz que está "comprometida a magia dos Jogos Olímpicos"

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, disse esta sexta-feira estar preocupado com as limitações que vão rodear os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, mas sublinhou que isso não servirá de desculpa para qualquer resultado menos conseguido.

"Os objetivos desportivos que temos não foram alterados e não vamos explicar os resultados, sejam eles quais forem, com a pandemia [de covid-19]. Contudo, a experiência vai ser penosa. Vamos com espírito de missão, mas sabendo que vamos ter pela frente uma operação que é muito diferente do que antecipávamos. Está comprometida a magia dos Jogos, logo começando pela impossibilidade de termos pessoas de todo o mundo a competir e a assistir. Os Jogos vão ter que se fazer, mas em condições penalizantes para todos os elementos das diferentes missões", considerou o presidente do COP.

Mostrando-se "preocupado com o grau de severidade no controlo a que o evento vai estar sujeito", José Manuel Constantino revelou que está montado um "desafio logístico" a todos aqueles que vão estar em Tóquio, destacando igualmente o facto de os estudos de opinião mostrarem que os japoneses estão pouco recetivos à ideia de receber a competição.

"Vai ser um desafio complexo, difícil, completamente diferente daquele a que estávamos habituados, sobretudo do ponto de vista do controlo a que vai estar sujeito, da mobilidade e de restrições impostas. Além disso, a competição vai decorrer num contexto em que a maioria do povo japonês que não nos quer lá, quando, normalmente, é um evento num clima positivo e em que todos querem participar. Em suma, os Jogos vão realizar-se, o que vai compensar o esforço feito pelos atletas, mas em condições complexas, difíceis, saturantes e num contexto que não é favorável", resumiu o líder do COP.

Já sobre o 'contingente' português que vai rumar ao Japão e que conta, nesta altura, com 72 atletas, José Manuel Constantino assumiu estar "satisfeito".

"Temos nesta altura 72 atletas e aguardamos mais qualificações. Estamos satisfeitos do ponto de vista quantitativo, está dentro das nossas expectativas. Do ponto de vista da representação do género, estamos na quota pretendida de 60-40, ficando apenas aquém no número de modalidades representadas, onde tínhamos apontado para 19 e estamos perto das 16. Portanto, globalmente, é uma avaliação positiva", concluiu o dirigente.

Os Jogos Olímpicos, adiados um ano devido à pandemia de covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto.