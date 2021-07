Siga a cerimónia de abertura de Tóquio'2020 em direto

há 18 min 11:59

Todos os porta-estandarte





Afeganistão: Kimia Yousofi (atletismo) e Farzad Mansouri (taekwondo)

Albânia: Luiza Gega (atletismo) e Briken Calja (halterofilismo)

Alemanha: Laura Ludwig (voleibol de praia) e Patrick Hausding (saltos para a água)

Argélia: Amel Melih (natação) e Mohamed Flissi (boxe)

Andorra: Monica Doria Vilarrubla (canoagem slalom) e Pol Moya (atletismo)

Angola: Natalia Santos (andebol) e Matias Montinho (vela)

Antígua e Barbuda: Samantha Roberts (natação) e Cejhae Greene (atletismo)

Argentina: Cecilia Carranza Saroli (vela) e Santiago Raul Lange (vela)

Arménia: Varsenik Manucharyan (natação) e Hovhannes Bachkov (boxe)

Aruba: Allyson Ponson (natação) e Mikel Schreuders (natação)

Austrália: Cate Campbell (natação) e Patty Mills (basquetebol)

Áustria: Tanja Frank (vela) e Thomas Zajac (vela)

Azerbaijão: Farida Azizova (taekwondo) e Rustam Orujov (judo)

Bahamas: Joanna Evans (natação) e Donald Thomas (atletismo)

Barein: Noor Yusuf Abdulla (natação) e Husain Alsayyad (andebol)

Bangladesh: Md Ariful Islam (natação)

Barbados: Danielle Titus (natação) e Alex Sobers (natação)

Bielorrússia: Hanna Marusava (tiro com arco) e Mikita Tsmyh (natação)

Bélgica: Nafissatou Thiam (atletismo) e Felix Veronique B. Denayer (hóquei)

Belize: Samantha Dirks (atletismo) e Shaun Gill (atletismo)

Benin: Nafissath Radji (natação) e Privel Hinkati (remo)

Bermudas: Dara Alizadeh (remo)

Butão: Karma Karma (tiro com arco) e Sangay Tenzin (natação)

Bolívia: Karen Torrez (natação) e Gabriel Castillo (natação)

Bósnia e Herzegovina: Larisa Ceric (judo) e Amel Tuka (atletismo)

Botsuana: Amantle Montsho (atletismo) e Rajab Otukile Mahommed (boxe)

Brasil: Ketleyn Quadros (judo) e Bruno Rezende (voleibol)

Brunei: Muhammad Isa Ahmad (natação)

Bulgária: Maria Grozdeva (tiro) e Josif Miladinov (natação)

Burquina: Angelika e Ouedraogo (natação) e Hugues Fabrice Zango (atletismo)

Burundi: Ornella Havyarimana (boxe) e Belly-Cresus Ganira (natação)

Cabo Verde: Jayla Pina (natação) e Jordin Andrade (atletismo)

Camboja: Bunpichmorakat Kheun (natação) e Sokong Pen (atletismo)

Camarões: Joseph Emilienne Essombe Tiako (luta livre) e Albert Mengue Ayissi (boxe)

Canadá: Miranda Ayim (basquetebol) e Nathan Hirayama (râguebi)

Chade: Demos Memneloum (judo) e Bachir Ahmat Mahamat (judo)

Chile: Francisca Crovetto Chadid (tiro) e Marco Grimalt (voleibol de praia)

Chipre: Andri Eleftheriou (tiro) e Milan Trajkovic (atletismo)

Colômbia: Caterine Ibarguen (atletismo) e Yuberjen Herney Martinez Rivas (boxe)

Comores: Amed Elna (atletismo) e Fadane Hamadi (atletismo)

Congo: Natacha Ngoye Akamabi (atletismo)

Costa Rica: Andre Carolina Vargas (Atletismo) e Ian Sancho Chinchila (Judo)

Costa do Marfim: Marie-Josee Ta Lou (Atletismo) e Cheick Sallah Cisse (Taekwondo)

Croácia: Sandra Perkovic (Atletismo) e Josip Glasnovic (tiro)

Cuba: Yaime Perez (Atletismo) e Mijain Lopez Nunez (Luta)

Dinamarca: Sara Slott Petersen (atletismo) e Jonas Warrer (vela)

Djibouti: Aden-Alexandre Houssein (judo)

Dominica: Thea Lafond (atletismo) e Dennick Luke (atletismo)

Egito: Hedaya Wahba (Taekwondo) e Alaaeldin Abouelkassen (esgrima)

El Salvador: Celina Marquez (natação) e Enrique Jose Arathoon Pacas (vela)

Equador: Maria Alexandra Escobar Gerrero (halterofilismo) e Julio Cesar Castillo Torres (boxe)

Eriteia: Nazret Weldu (Atletismo) e Ghirmai Efrem (natação)

Essuatíni: Robyn Young (natação) e Thabiso Dlamini (boxe)

Estados Federados da Micronésia: Taeyanna Adams (natação) e Scott James Fiti (Atletismo)

Estônia: Dina Ellermann (hipismo) e Tonu Endrekson (remo)

Etiópia: Abdelmalik Muktar (natação)

Fiji: Rusila Nagasau (râguebi) e Jerry Tuwai (râguebi)

Finlândia: Satu Makela-Nummela (tiro) e Ari-Pekka Liukkonen (natação)

França: Clarisse Agbegnenou (judo) e Samir Ait Said (ginástica)

Gabão: Aya Girard de Langlabe Mpali (natação) e Anthony Mylann Obame (Taekwondo)

Gâmbia: Gina Bass (atletismo) e Ebrima Camara (atletismo)

Gana: Nadia Eke (atletismo) e Sulemanu Tetteh (boxe)

Geórgia: Nino Salukvadze (tiro) e Lasha Talakhadeze (halterofilismo)

Guiné Equatorial: Alba Mbo Nchama (atletismo) e Benjamin Enzema (atletismo)

Quénia: Mercy Moim (voleibol) e Andrew Amonde (râguebi)

Quiribati: Kinaua Biribo (judo) e Ruben Katoatau (halterofilismo)

Kosovo: Majlinda Kelmendi (judo) e Akil Gjakova (judo)

Kuwait: Lara Dashti (natação) e Tala Alrashidi (tiro)

Quirguistão: Kanykei Kubanychbekova (tiro) e Denis Petrashov (natação)

República Democrática Popular do Laos: Silina Pha Aphay (atletismo) e Santisouk Inthavong (natação)

Letônia: Jelena Ostapenko (ténis) e Agnis Cavars (basquetebol 3x3)

Líbano: Ray Bassil (tiro) e Nacif Elias (judo)

Lesoto: Não tem.

Libéria: Ebony Morrison (atletismo) e Joseph Fahnbulleh (atletismo)

Líbia: Alhussein Ghambour (remo)

Liechtenstein: Julia Hassler (natação) e Raphael Schwendinger (judo)

Lituânia: Sandra Jablonskyte (judo) e Giedrius Titenis (natação)

Luxemburgo: Christine Majerus (ciclismo de estrada) e Raphael Stacchiotti (natação)

Madagáscar: Damiella Nomenjanahary (judo) e Eric Herman Andriantsitohainia (halterofilismo)

Malawi: Jessica Makwenda (natação) e Areneo David (tiro com arco)

Malásia: Liu Ying Goh (badminton) e Zii Jia Lee (badminton)

Maldivas: Abdul Razzaq Fathimath Nabaaha (badminton) e Mubal Azzam Ibrahim (natação)

Mali: Seydou Fofana (taekwondo)

Malta: Eleanor Bezzina (tiro) e Andrew Chetcuti (natação)

Ilhas Cayman: Jillian Crooks (natação) e Brett Fraser (natação)

Ilhas Cook: Kirsten Andrea Fisher-Marsters (natação) e Wesley Tikiariki Roberts (natação)

República Centro-Africana: Chloe Sauvourel (natação) e Francky Mbotto (atletismo)

República Democrática do Congo: Marcelat Sakobi Matshu (boxe) e David Tshama Mwenekabew (boxe)

República Dominicana: Priscila Rivera Brens (voleibol) e Rodrigo Marte de la Rosa (boxe)

República Tcheca: Petra Kvitova (ténis) e Tomas Satoransky (basquetebol)

Samoa: Tilali Scanlan (natação) e Tanumafili Malietoa Jungblut (halterofilismo)

Taipé Chinesa: Hsing-Chun Kuo (halterofilismo) e Yen-Hsun Lu (ténis)

Timor-Leste: Imelda Ximenes Belo (natação) e Felisberto de Deus (atletismo)

Grã-Bretanha: Hannah Mills (vela) e Mohamed Sbihi (remo)

Grécia: Anna Korakaki (tiro) e Eleftherios Petrounias (ginástica)

Granada: Kimberly Ince (natação) e Delron Felix (natação)

Guam: Regine Kate Tugade (atletismo) e Joshter Andrew (judo)

Guatemala: Isabella Maegli (vela) e Juan Maegli (vela)

Guiné: não tem

Guiné-Bissau: Taciana Cesar (judo) e Augusto Midana (luta)

Guiana: Chelsea Edghill (ténis de mesa) e Andrew Fowler (natação)

Haiti: Sabiana Anestor (judo) e Darrelle Valsaint Jr. (boxe)

Honduras: Keyla Paola Avila Ramirez (taekwondo) e Julio Horrego (natação)

Hong Kong: Ying Suet Tse (badminton) e Ka Long Cheung (esgrima)

Hungria: Aida Gabriela Mohamed (esgrima) e Laszlo Cseh (natação)

Islândia: Snaefridur Sol Jorunnardottir (natação) Anton McKee (natação)

Índia: Chungneijang Mery Kom Hmangte (boxe) e Manpreet Singh (hoquéi)

Indonésia: Nurul Akmal (halterofilismo) e Rio Waida (surf)

Iraque: Fatimah Abbas Waheed Al-Kaabi (tiro) e Mohammed Al-Khafaji (remo)

Irlanda: Kellie Anne Harrington (boxe) e Brendan Irvine (boxe)

Irã: Haniyeh Rostamiyan (tiro) e Mohammadsamad Nik Khahbahrami (basquetebol)

Israel: Hanna Minenko (atletismo) e Yakov Toumarkin (natação)

Itália: Jessica Rossi (tiro) e Elia Viviani (ciclismo)

Jamaica: Shelly-Ann Fraser-Pryce (atletismo) e Ricardo Brown (boxe)

Japão: Yui Susaki (luta) e Rui Hachimura (basquetebol)

Jordânia: Julyana Al-Sadeq (taekwondo) e Zeyad Eishaih Hussein Eashash (boxe)

Cazaquistão: Olga Rypakova (atletismo) e Kamshybek Kunkabayev (boxe)

Ilhas Marshall - Colleen Furgeson (natação) e Phillip Kinono (natação)

Mauritania - Houleye Ba (atletismo) e Abidine Abidine (atletismo)

Ilhas Maurício - Marie Hanitra Roilya Ranaivosoa (halterofilismo) e Louis Richarno Colin (boxe)

México - Gabriel Lopez (golfe) e Rommel Pacheco Marrufgo (saltos para a água)

Mônaco - Xiaoxin Yang (ténis de mesa) e Quentin Antognelli (remo)

Mongólia - Khulan Onolbaatar (basquetebol 3x3) e Duurenbayar Ulziibayar (judo)

Montenegro - Jovanka Radicevic (andebol) e Drasko Brguljan (pólo aquático)

Marrocos - Oumayna Bel Ahbib (boxe) e Ramzi Boukhian (surf)

Moçambique - Rady Adosinda Gramane (boxe) e Kevin Loforte (judo)

Myanmar - Thet Htar Thuzar (badminton) e Ye Tun Naung (tiro)

Namíbia - Maike Diekman (remo) e Jonas Jonas (boxe)

Nauru - Nancy Genzel Abouke (halterofilismo) e Jonah Harris (atletismo)

Nepal - Gaurika Singh (natação) e Alexander Shah (natação)

Holanda - Keet Oldenbeuving (skate) e Churandy Martina (atletismo)

Nova Zelândia - Sarah Hirini (râguebi) e David Nyika (boxe)

Nicarágua: Sema Nancy Ludrick Rivas (halterofilismo) e Edwin Orlando Barberena Mercado (tiro)

Niger: Roukaya Mousa Mahamane (natação) e Abdoul Razak Issoufou Alfaga (taekwondo)

Nigéria: Odunayo Adekuoroye (luta) e Quadri Aruna (ténis de mesa)

Macedônia do Norte: Arbresha Rexhepi (judo) e Dejan Georgievski (taekwondo)

Noruega: Anne Tuxen (saltos para a água) e Tomoe Hvas (natação)

Omã: Issa Samir Hamed Al Adwai (natação)

Paquistão: Mahoor Shahzad (badminton) e Muhamaad Khalil Akhtar (tiro)

Palau: Osisang Chilton (natação) e Adrian Justin Jimena Ililau (atletismo)

Palestina: Dania Nour (natação) e Mohammed KH Hamada (halterofilismo)

Panamá: Atheyna Bylon (boxe) e Alonso Edward (atletismo)

Papua Nova Guiné: Loa Dika Toua (halterofilismo) e Morea Baru (halterofilismo)

Paraguai: Veronica Cepede Royg (ténis) e Fabrizio Zanotti (golf)

China: Ting Zhu (voleibol) Shuai Zhao (taekwondo)

Peru: Daniela Rosas (surf) e Lucca Mesinas (surf)

Filipinas: Kiyomi Watanabe (judo) e Eumir Marcial (boxe)

Polónia: Maja Wloszczowska (BTT) e Pawel Korzeniowski (natação)

Portugal: Telma Monteiro (judo) e Nelson Évora (atletismo)

Porto Rico: Adriana Diaz (ténis de mesa) e Brian Afanador (ténis de mesa)

Qatar: Tala Abujbara (remo) e Mohammed Al Rumaihi (tiro)

Equipa Olímpica de Refugiados: Yusra Mardini (natação) e Tachlowini Gabriyesos (atletismo)

Coreia do Sul: Yeon Koung Kim (voleibol) e Sunwoo Hwang (natação)

Moldávia: Alexandra Mirca (tiro com arco) e Dan Olaru (tiro com arco)

Comité Olímpico Russo: Sofya Velikaya (esgrima) e Maxim Mikhaylov (voleibol)

Roménia: Madalina Beres (remo) e Robert Glinta (natação)

Ruanda: Alphonsine Agahozo (natação) e John Hakizimana (atletismo)

São Cristóvão e Névis: Amya Clarke (atletismo) e Jasoin Rogers (atletismo)

Santa Lúcia: Levern Spencer (atletismo) e Jean-Luc Zephir (natação)

Samoa: Alex Rose (atletismo)

San Marino: Arianna Valloni (atletismo) e Myles Nazem Amine (luta)

São Tomé e Príncipe: D´Jamila Tavares (atletismo) e Buly da Conceição Triste (canoagem)

Arábia Saudita: Tahani Alqahtani (judo) e Husein Alireza (remo)

Senegal: Jeanne Boutbien (natação) e Mbagnick Ndiyae (judo)

Sérvia: Sonja Vasic (basquetebol) e Filip Filipovic (pólo aquático)

Seychelles: Felicity Passon (natação) e Rodney Goviden (vela)

Serra Leoa: Maggie Barrie (atletismo) e Frederick Harris (judo)

Singapura: Mengyu Yu (ténis de mesa) e Kean Yew Loh (badminton)

Eslováquia: Zuzana Rehak Stefecekova (tiro) e Matej Benus (canoagem slalom)

Eslovênia: Eva Tercelj (canoagem slalom) e Bojan Tokic (ténis de mesa)

Ilhas Salomão: Sharon Firisua (atletismo) e Edgar Richardson Iro (natação)

Somália: Ramla Said Ahmed Ali (boxe) e Ali Idow Hassan (atletismo)

África do Sul: Phumelela Luphumlo Mbande (judo) e Chad Le Clos (natação)

Sudão do Sul: Lúcia Moris (atletismo) e Abraham Guem (atletismo)

Espanha: Mireia Belmonte (natação) e Saul Craviotto (canoagem de velocidade)

Sri Lanka: Milka Gehani Elpitiya Badaldge Dona (ginástica) e Chamara Repiyallage (judo)

São Vicente e Granadina: Shafiqua Maloney (atletismo)

Sudão: Esraa Mohamed Ahmed Mohamed (remo) Abobakr Abass (natação)

Suriname: Renzo Tijon-A-Joe (natação)

Suécia: Sara Algotsson Astholt (hipismo) e Max Salminen (vela)

Suíça: Mujinga Kambundji (atletismo) e Max Heinzer (esgrima)

Síria: Hend Zaza (ténis de mesa) e Ahmad Saber Hamcho (hipismo)

Tajiquistão: Temur Rakhimov (judo)

Tailândia: Naphaswan Yangpaiboon (tiro) e Savate Sresthaporn (tiro)

Togo: Claire Ayivon (remo) e Dodji Fanny (ténis de mesa)

Tonga: Malia Paseka (taekwondo) e Pita Taufatofua (taekwondo)

Trinidad e Tobago: Kelly-Ann Baptiste (atletismo)

Tunísia: Ines Boubakri (esgrima) e Mehdi Ben Cheikh (voleibol)

Turquia: Merve Tuncel (natação) Berke Saka (natação)

Turcomenistão: Gulbadam Babamuratova (judo) e Merdan Atayev (natação)

Tuvalu: Matie Stanley (atletismo) e Karalo Hepoiteloto Maibuca (atletismo)

Uganda: Kirabo Namutebi (natação) e Shadiri Bwogi (boxe)

Ucrânia: Olena Kostevych (tiro) e Bogdan Nikishin (esgrima)

Emirados Árabes Unidos: Yousuf Almatrooshi (natação)

Tanzânia: não tem

Estados Unidos: Sue Bird (basquetebol) e Eddy Alvares (basebal)

Uruguai: Deborah Rodriguez (atletismo) e Bruno Cetraro Berriolo (remo)

Uzbequistão: Nigora Tursunkulova (taekwondo) e Bakhodir Jarolov (boxe)

Vanuatu: Riilio Rii (remo)

Venezuela: Karen Leon (judo) e Antonio José Diaz Fernandez (karaté)

Vietnam: Thi Lan Quach (atletismo) e Huy Hoang Nguyen (natação)

Ilhas Virgens Britânicas: Elinah Phillip (natação) e Kyron McMaster (atletismo)

Ilhas Virgens Americanas: Natalia Jean Kuipers (natação) e Adriel Sanes (natação)

Iêmen: Yasamenn Al-Raimi (tiro) e Ahmed Ayash (judo)

Zâmbia: Tilka Paljk (natação) e Everisto Mulenga (boxe)

Zimbábue: Donata Katai (natação) e Peter Purcell-Gilpin (remo)